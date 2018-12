La Société Alzheimer Rive-Sud nomme sa directrice générale

Crédit photo : Gracieuseté

Suzanne Barnabé agira à titre de directrice générale de la Société Alzheimer Rive-Sud dès le 7 janvier. La présidente du CA de l’organisme Marie Boucher en a annoncé la nomination.

Mme Barnabé sera responsable du développement, de l’administration et de la gestion de la Société Alzheimer Rive-Sud ainsi que de sa maison d’hébergement Au Campanile.

Diplômée de l’Institut des neurosciences appliquées (Paris, France) et possédant une formation en psychologie de l’Université du Québec à Trois-Rivières, Mme Barnabé a reçu une formation comme coach professionnelle en France. Elle a été directrice régionale Rive-Sud à la Société canadienne du cancer pendant plus de 10 ans. Elle œuvre depuis trois ans comme coach professionnelle auprès de dirigeants, en plus de donner des formations en entreprises auprès de gestionnaires.

Son grand humanisme, son intérêt pour les valeurs philanthropiques et sa bonne connaissance de la Rive-Sud font d’elle la «leader et visionnaire espérées pour mener à bien la noble mission de la Société Alzheimer Rive-Sud».

(Source: Société Alzheimer Rive-Sud)