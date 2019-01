La Toyota Supra 2020 sera au Salon de l’auto de Montréal

Article par Frédéric Mercier

Il y aura de la grande visite au Salon de l’auto de Montréal cette année! Toyota a confirmé qu’elle allait y présenter la Supra, l’un des modèles les plus attendus dans l’industrie automobile en 2019.

Si la nouvelle surprend autant, c’est notamment parce que le dévoilement mondial de la Supra n’a pas encore été réalisé. Toyota lèvera le voile sur la nouvelle génération de la Supra le 14 janvier prochain, dans le cadre de l’ouverture du Salon de Detroit.

Trois jours plus tard, le 17 janvier, Toyota profitera ainsi de l’ouverture du Salon montréalais pour présenter sa nouvelle Supra en primeur canadienne.

Toyota a aussi confirmé que la Corolla berline 2020 sera également dévoilée pour une première fois au Canada au Salon de l’auto de Montréal.

Un retour très attendu

Véritable icône de performance chez Toyota, la Supra s’apprête à faire un retour après une absence de plus de 15 ans.

Cette fois, Toyota s’est associée avec BMW pour développer ce véhicule. La nouvelle génération de la BMW Z4 nous donne d’ailleurs une bonne idée du gabarit et des performances qu’offrira la Supra.

Les deux véhicules partageraient notamment la même motorisation, un bloc à six cylindres en ligne de 3,0 L jumelé à une boîte automatique.

On aura plus de détails au sujet de la nouvelle Supra dès la semaine prochaine, à l’ouverture presque simultanée des Salons de Detroit et de Montréal.