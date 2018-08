Lamborghini Aventador SVJ 2019 : une bête encore plus radicale

Article par Gabriel Gélinas

À l’occasion du Monterey Car Week, Lamborghini a dévoilé la nouvelle Aventador SVJ, une variante plus radicale qui ne sera produite qu’à 900 exemplaires, dont 63 feront un usage étendu de pièces en fibre de carbone et seront désignés par l’appellation « 63 » commémorant la fondation de la marque en 1963. L’Aventador SVJ est l’actuelle détentrice du record du tour sur le circuit Nürburgring Nordschleife avec un chrono de 6 minutes, 44 secondes et 97 dixièmes, et est capable d’atteindre cent kilomètres/heure en 2,8 secondes ainsi qu’une vitesse de pointe supérieure à 350 kilomètres/heure. L’appellation SVJ comporte les lettres SV, pour Super Veloce, ainsi que la lettre J, pour Jota, réservée aux modèles de la marque qui ont démontré leur supériorité sur circuit.

Sur le plan technique, l’Aventador SVJ est animée par une version plus performante du V12, développant 770 chevaux (759 chevaux SAE) à 7 700 tours/minute ainsi qu’un couple maximal de 531 livres-pied à 6 750 tours/minute. L’Aventador SVJ ne pèse que 1 525 kilos et sa carrosserie a fait l’objet de plusieurs modifications permettant d’augmenter l’appui aérodynamique de 40%, par rapport à une Aventador conventionnelle, grâce à une version plus évoluée de l’aérodynamique active entièrement contrôlée par ordinateur inaugurée sur la récente Lamborghini Huracán Performante.

Les liaisons au sol ont été recalibrées afin d’augmenter l’adhérence en virage. À ce titre, les amortisseurs ont été raffermis de 15% alors que les barres antiroulis sont plus rigides dans une proportion de 50% par rapport à celles de l’Aventador. Le système de direction aux quatre roues a également été recalibré afin de composer avec la charge aérodynamique plus importante générée par l’Aventador SVJ.

Aux États-Unis, le prix de l’Aventador SVJ a été fixé à 517 770 $ US et les premiers clients pourront prendre livraison de leur Aventador SVJ dès le printemps 2019. Les acheteurs pourront bien évidemment personnaliser leur SVJ par le biais du programme Ad Personam de Lamborghini qui permet de configurer sa voiture au point d’en faire un modèle unique.