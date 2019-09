L’Audi A5 2021 s’inspire de la A4 redessinée

Article par Guillaume Rivard

Quelques mois après le dévoilement de l’Audi A4 2020 redessinée, que nous avons brièvement essayée plus tôt cet été, la marque aux quatre anneaux nous présente l’Audi A5 2021.

Initialement lancée pour l’année-modèle 2018, la deuxième génération des Audi A5, A5 Sportback et A5 Cabriolet présente maintenant un look encore plus tranchant, inspiré de la berline compacte mais aussi des plus grosses voitures de la compagnie.

La calandre Singleframe est plus aplatie et plus large, tandis que le bas du pare-chocs avant a été retravaillé pour inclure de plus grosses prises d’air. Des phares à DEL sont inclus de série et d’autres avec une technologie d’éclairage au laser figurent au nombre des options.

Sur les côtés, le bas de la carrosserie a été revu pour donner une allure amincie à la A5. À l’arrière, par contre, l’insertion du diffuseur intégrant les embouts d’échappement trapézoïdaux la fait paraître plus large. Les ensembles Sport S line et Noir S line seront de retour pour ceux qui veulent plus de style. Et parmi les 12 couleurs au menu, Vert district est un nouvel ajout.

La A5 Cabriolet possède un toit souple qui s’ouvre en 15 secondes même en roulant à une vitesse de 50 km/h. Avec ce toit en place, le coffre peut contenir 370 litres.

Des lignes horizontales dominent l’habitacle de la gamme Audi A5 modernisée. Le conducteur peut contrôler le gros affichage numérique HD de 12,3 pouces qui se trouve devant lui à l’aide du volant multifonction.

Au centre de la planche de bord, le nouvel écran tactile MMI de 10,1 pouces est alimenté par un système d’exploitation plus puissant (avec reconnaissance du langage naturel) et il est légèrement tourné vers le conducteur pour en faciliter l’utilisation. De ce fait, la molette centrale a été éliminée.

Le décor comprend également un ensemble d’éclairage ambiant, un point d’accès à Internet sans fil, un système de navigation intelligent qui suggère des tracés en fonction des précédents ainsi qu’une application qui transforme votre téléphone Android en clé numérique pour déverrouiller les portières et démarrer le moteur.

Parlant de moteur, Audi ajoute ici aussi un système hybride léger avec un démarreur-alternateur à courroie qui récupère de l’énergie lors des décélérations et l’emmagasine dans une batterie compacte au lithium-ion.

De série, le moteur TFSI à quatre cylindres de 2,0 litres produit 241 chevaux et un couple de 273 livres-pied via une boîte à double embrayage S tronic à sept rapports et le rouage intégral quattro. Les modèles de performance S5 continuent de miser sur un V6 TFSI de 3,0 litres qui développe 349 chevaux et 369 livres-pied de couple par l’entremise d’une boîte automatique Tiptronic à huit rapports et du même rouage intégral quattro.

Les Audi A5 et S5 modernisées seront en vente en Europe cet automne et elles arriveront chez les concessionnaires au début de 2020. Attendez-vous à les voir au Canada au milieu de l’an prochain ou un peu plus tard en tant que modèles 2021.