Le Collège Charles-Lemoyne pleure le décès d’un professeur à la retraite

Le professeur de mathématiques à la retraite du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine Michel Ayoub est décédé le 23 décembre, à l’âge de 74 ans.

Il avait mis fin à sa carrière d’enseignant en 2014, «après une très longue carrière au Collège», a fait savoir ce dernier au Reflet.

«Il était reconnu pour sa rigueur et très apprécié de ses élèves et de ses collègues», a ajouté l’établissement.

Les hommages ont été nombreux à pulluler sur les réseaux sociaux à l’annonce de la nouvelle.

«C’est avec beaucoup de tristesse que nous avons appris le décès d’un enseignant qui aura su marquer plusieurs étudiants durant ses multiples années d’enseignement», a indiqué la page Facebook Anciens CCL.

Certains d’entre eux ont d’ailleurs relevé avec humour les heures de copies qu’il leur a infligées, alors qu’ils étaient étudiants au Collège.

«Je garde des souvenirs d’un professeur complètement dédié à son métier et d’une rigueur exemplaire. Merci pour votre enseignement et vos apprentissages!» a dit une ancienne élève sous cette publication.

«Il aura marqué des centaines d’étudiants. Merci pour cette rigueur monsieur Ayoub», a écrit une autre.

Outre son épouse Affaf Mehanni et son fils Cherif, il laisse dans le deuil ses frères et soeurs, ses beaux-frères et belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que parents et amis. Une cérémonie a été tenue en sa mémoire, le 30 décembre, à l’église Notre-Dame-du-Bonsecours.