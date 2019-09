Le Ram 1500 devient le seul camion avec une cote »Top Safety Pick+ »

Article par Guillaume Rivard

Les camionnettes deviennent de plus en plus grosses et de mieux en mieux équipées, ce qui les rend du même coup plus sécuritaires pour leurs occupants. Toutefois, aucun modèle n’avait réussi jusqu’ici à obtenir un prix « Top Safety Pick+ » de l’Insurance Institute for Highway Safety (IIHS).

FCA vient d’annoncer que les camions Ram 1500 2019 et 2020 fabriqués après mai de cette année reçoivent la plus haute distinction de l’organisme américain lorsqu’ils sont munis de phares à DEL adaptatifs avec feux de route assistés ainsi que de la technologie d’atténuation de collision avant qui applique automatiquement les freins en situation d’urgence.

« Cet honneur valide nos efforts visant à en offrir toujours plus à nos clients, affirme le grand patron de la marque Ram, Reid Bigland. Le nouveau Ram 1500 a récolté plusieurs prix pour son design et ses compétences. C’est extrêmement satisfaisant de voir que l’IIHS reconnaît notre camion pour ses excellentes caractéristiques de sécurité. »

Le Ram 1500 a obtenu le résultat « bon » – le meilleur possible – dans chacun des trois tests de l’IIHS qui simulent une collision frontale ainsi que dans les trois autres qui lui infligent un impact latéral, un impact à l’arrière et un capotage.

Ce succès est en partie attribuable à des longerons de cadre avant brevetés, dont la conception évasée aide à mieux répartir les forces dans certains types de collision.

Le Ram 1500 emploie aussi un module intégré pour la caméra et le radar du système d’atténuation de collision avant. En rassemblant ces composants derrière le rétroviseur de la cabine, les risques de blessures lors d’une collision mineure sont réduits.

Et parce qu’une bonne performance des phares est nécessaire pour se mériter le prix « Top Safety Pick+ » de l’IIHS, le Ram 1500 peut dire merci à ses phares à DEL adaptatifs et surtout aux ingénieurs de FCA qui ont raffiné la technologie en mai dernier.

Une sécurité exemplaire est l’une des raisons pour lesquelles le Ram 1500 est le Meilleur achat du Guide de l’auto pour 2019 et 2020.