Le resto El Cactus à Châteauguay fermera dans quelques mois

Le propriétaire du restaurant El Cactus, Steve Geneau, tournera la page de l’histoire de son entreprise gastronomique située à Châteauguay cette année pour explorer d’autres horizons. Entretemps, les amateurs de saveurs mexicaines peuvent savourer ses mets épicés jusqu’à la fermeture définitive en décembre.

«Les 11 années, ça tout le temps été écœurant. On a eu du plaisir, même au contraire ça va tout le temps en s’améliorant, mais il y a plein de choses que je veux faire», dit d’entrée de jeu Steve Geneau.

Selon lui, l’emplacement de son restaurant à Châteauguay n’a pas la capacité de recevoir toute la clientèle qui veut y aller. Les gens ne peuvent pas réserver une table pour manger des tacos; c’est premier arrivé, premier servi. L’établissement est situé boulevard Salaberry Sud, près du pont Arthur-Laberge, un secteur commercial où il n’est pas facile de se garer les jours d’affluence. L’enjeu du stationnement a un peu influencé sa décision de mettre la clé dans la porte.

La bannière El Cactus n’est pas à vendre.

«Justement, on ne vend pas parce qu’on veut garder notre réputation, fait-il part. On veut donner le plus à nos clients. On sait que c’est triste pour eux. On sait que c’est cool ce qu’on a créé parce qu’il n’y a rien d’autre de pareil dans le coin», croit M. Geneau.

Depuis 2008, le restaurant qu’il a ouvert avec sa partenaire de vie Fabiola Ines Gonzalez Silva demande beaucoup de gestion. Au fil des derniers mois, le couple a décidé d’adopter un mode de vie de globe-trotter plutôt que de cuisinier.

«Il faut laisser des projets qui ont bien été de côté et en commencer d’autres, laisse entendre le Châteauguois. Je suis un aventurier de nature et justement le fait d’avoir le Cactus (restaurant) pendant dix ans, je n’ai plus de challenge et je veux faire plusieurs choses.»

Au fils de ses excursions en Amazonie, Colombie et en Équateur, pour ne nommer que celles-ci, il a développé plusieurs connaissances en survie à l’étranger qui lui serviront dans ses plans d’avenir.

Pour concrétiser leurs nouveaux projets, Steve Geneau et sa douce moitié ont fait l’acquisition d’une propriété commerciale à Montebello.

«J’inviterais du monde sur mon terrain à faire du camping avec de la gastronomie mexicaine», illustre-t-il.

Ils ont également un terrain au Mexique pour y construire une villa dans le but d’offrir des programmes de voyages personnalisés en pleine nature.

