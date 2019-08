Le site du Défi 350 n’est pas une zone officiellement protégée

Un citoyen a communiqué avec Le Reflet pour dénoncer l’endroit où se tiendra le Défi 350 au parc du Bassin-de-La Prairie, en bordure du fleuve. Il déplore que cette activité se passe dans ce qui serait une zone protégée, comme l’indique une pancarte sur les lieux. Or, il n’en est rien, selon la Ville.

«J’ai constaté la présence de piles de structures de bois […] et me suis approché pour lire une affiche sur l’une d’elles. Il y était question du Défi 350 de La Prairie. En continuant d’observer les alentours, j’ai été choqué de voir qu’un véritable saccage est en cours dans cette zone du parc. Un tracteur a fauché de grandes étendues d’herbe haute, là où il y a pourtant un écriteau «Zone protégée». Cet endroit est un sanctuaire pour la faune et la flore», a écrit Alain Goupil.

La directrice des communications à la Ville de La Prairie, Dominique Beaumont, a expliqué qu’«il n’y a pas de zone protégée au sens où aucun règlement municipal – ou d’un autre palier de juridiction – n’a été édicté à ce sujet».

«ll y a plusieurs années, le conseil municipal a pris la décision d’installer une affiche pour dissuader les déversements sauvages qui avaient cours à ce moment-là à cet endroit, a-t-elle poursuivi. Le but était de protéger le site et d’en préserver l’intégrité.»

De plus, certaines parties du site appartiennent à la Corporation de gestion de la Voie maritime du Saint-Laurent (Canada).

«Pour ces secteurs, la Ville, a-t-elle dit, a obtenu toutes les autorisations nécessaires aux interventions prévues sur les lieux dans le cadre du Défi 350.»

Elle rappelle que la 4e édition de cette course à obstacles n’aura pas lieu dans l’ancienne carrière, en raison de l’incertitude qui régnait sur la propriété lors des préparatifs. L’ancienne carrière a été acquise au printemps par l’homme d’affaires Luc Poirier.

«L’état d’avancement de la transaction faisait qu’il était impossible d’obtenir les autorisations nécessaires dans les délais qui nous étaient impartis», a-t-elle souligné.

Elle mentionne que la Ville a cherché un autre site, mais que son choix était très limité, car plusieurs zones sont officiellement protégées par la loi.

À ceux qui s’inquiètent que le parc du Bassin-de-La Prairie fasse les frais en raison des aménagements et du nombre de participants, la Municipalité se fait rassurante.

«Le parcours sera entièrement balisé et délimité, avec la présence de bénévoles et d’employés de la Ville. La Ville souhaite restreindre le plus possible l’impact de cet événement sur le milieu naturel et a donc fauché le strict minimum de végétaux pour permettre le passage des participants et l’installation des obstacles», a déclaré Mme Beaumont.