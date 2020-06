Le temps d’attente est «très élevé» dans les urgences des hôpitaux en Montérégie

Des 16 régions du Québec, c’est en Montérégie, dans les Laurentides et en Outaouais où le temps d’attente est le pire aux urgences en ce moment, selon la plus récente mise à jour du site indexsanté.ca, en fin d’avant-midi lundi. Il est considéré «très élevé», ce qui lui vaut la couleur rouge.

C’est la tendance des 10 derniers jours en Montérégie, exception faite du 19 juin qui affichait un taux «élevé» ou orange.

Le temps d’attente dans les hôpitaux en Montérégie est de 115% actuellement, le plus élevé au Québec. Deux hôpitaux seulement échappent à cette tendance, soit l’Hôpital Honoré-Mercier à Saint-Hyacinthe (en vert avec 69%) et l’Hôpital Anna-Laberge à Châteauguay (en orange avec 97%). En revanche, l’Hôpital du Suroît est le pire avec un taux de 166%.

Au-dessus de la moyenne

Au Québec, le temps d’attente est de 87% en moyenne ou la cote orange. C.’est la tendance des 10 derniers jours, sauf exception du 21 juin, qui affichait un taux normal (vert).

indexsanté.ca précise que «le temps d’attente estimé dans les urgences du Québec varie en fonction du nombre de patients sur civière, du taux d’occupation de celles-ci et du nombre de patients sur civière pour plus de 24 et 48 heures».

Les résultats sont présentés pour chaque établissement dans l’ensemble des régions du Québec et mis à jour chaque heure.