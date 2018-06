L’épouse du coureur décédé à la Course des 7 confie : «Tout se place, mais ça n’enlève rien au drame»

Crédit photo : gracieuseté

Près d’un an après le décès de Josué Fortin à la Course des 7 à Sainte-Catherine, la vie de son épouse et de ses quatre enfants a repris son cours normal.

«Tout se replace. Tranquillement, je recommence à trouver des éléments de ma vie d’avant», confie Sandra Griffin.

Elle ajoute que toute sa famille se porte bien, malgré le drame, et qu’une nouvelle routine familiale s’est installée avec ses quatre enfants dont l’âge varie de 14 mois à 8 ans.

Néanmoins, Mme Griffin avoue que sa douleur est plus vive à l’approche de ce triste anniversaire, le 11 juin. M. Fortin, 35 ans, s’est effondré à 3 km de l’arrivée du parcours de 14 km.

«J’ai la chance d’avoir mes enfants, je ne serai jamais seule.» -Sandra Griffin

Le coroner n’a pas encore rendu publié son rapport, mais la résidente de Sainte-Catherine a pu lui parler.

«Josué a fait de l’arythmie en raison de l’effort. Il était 100% en forme et aucune anomalie au cœur n’a été détectée», a-t-elle confié.

Soutenue

À la peine de perdre son mari se sont ajoutés le stress financier et les soucis causés par son décès. Deux semaines après la course, le couple et leurs enfants avaient prévu de visiter le Canada en faisant du camping. Au lieu, Mme Griffin a dû tout annuler.

En revanche, la maman et ses enfants ont passé l’été au Saguenay chez ses beaux-parents en 2017, ce qui leur a permis de «quand même passer un bel été». Ils répèteront l’expérience bientôt.

«C’est important pour moi que les enfants connaissent les valeurs de la famille de Josué», explique-t-elle.

Elle a aussi été entourée de manière plus serrée par sa mère et ses amis dans les mois suivant la tragédie. De plus, la population touchée par son histoire a recueilli plus de 50 000$ pour l’aider. Josué était le pourvoyeur principal des siens. Économe et travaillante, Mme Griffin n’a pas tout dépensé.

Résiliente

Mme Griffin impressionne par sa grande résilience et sa sagesse.

«Si c’était moi qui était partie, Josué aurait agi de la même façon», dit-elle d’un ton posé.

Ses enfants se sont habitués à vivre en l’absence du «meilleur père au monde» sans faire de drame. Ils ne l’ont pas oublié cependant.

«L’autre jour, ma petite de trois ans et demi se mettait de la crème solaire à différents endroits sur son bras. Elle a dit: Je fais comme papa. C’est vrai qu’il faisait ça ainsi et elle s’en rappelait même si elle était petite», raconte la maman.

De son côté, Mme Griffin a dû apprendre à vivre sans son partenaire depuis 15 ans, son confident et son motivateur.

«Je trouve ça triste de ne pas pouvoir lui montrer l’évolution de mon entreprise, de penser que je ne peux plus partager de beaux moments avec lui et qu’il ne verra pas les enfants grandir», affirme-t-elle.

Envolée de papillons en mémoire de Josué Fortin

La Ville de Sainte-Catherine organisera une envolée de papillons, précédée d’une minute de silence en compagnie de la famille de M. Fortin et du conseil municipal, à la Course des 7, le 10 juin. Plus de 300 papillons seront relâchés pour souligner l’espoir et la liberté avant les courses de 14 et 21 km. L’événement aura lieu à 7h50 à la ligne de départ devant le parc Fleur-de-lys.

