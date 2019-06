Les commerces seront fermés le 24 juin et 1er juillet

Les commerces de détails seront fermés le 24 juin, à l’occasion de la fête nationale du Québec, et le lundi 1er juillet, à l’occasion de la fête du Canada, en vertu de la Loi sur les heures et les jours d’admission dans les établissements commerciaux et le Règlement sur les périodes d’admission dans les établissements commerciaux. Mais, il y a des exceptions.

La Loi et le Règlement n’imposent pas de restrictions quant au nombre d’employés de même qu’aux heures et aux jours d’ouverture des restaurants, des stations-services, des librairies, des antiquaires ainsi que des fleuristes.

Les établissements d’alimentation de petite surface pourront ouvrir leurs portes au public sans restriction de personnel le 24 juin et entre 8h et 21h le 1er juillet 2019.

Quant aux établissements d’alimentation de grande surface, ils ne pourront pas ouvrir leurs portes au public le 24 juin, mais pourront le faire sans restriction de personnel entre 8h et 21h le 1er juillet.

Les pharmacies pourront ouvrir le 24 juin, à la condition qu’au plus quatre personnes, à l’exclusion de celles affectées uniquement à l’officine du pharmacien, assurent le fonctionnement de la partie commerciale. Elles pourront ouvrir sans restriction de personnel entre 8h et 21h le 1er juillet.

La Loi et le Règlement ne s’appliquent pas aux commerces de services (comme les salons de coiffure), aux bureaux, aux salles de spectacles et aux entreprises manufacturières.

Le commerçant qui contrevient à la Loi en admettant le public dans son établissement ou en annonçant que le public pourra y être admis commet une infraction pénale et est passible d’une amende minimale de 1500$.

(Source: Ministère de l’Économie et de l’Innovation)