Les Diablos de La Prairie en manque de joueurs

La pandémie semble freiner l’intérêt des joueurs de football pour la prochaine saison, selon l’organisation des Diablos de La Prairie qui peine à former une équipe complète dans la catégorie bantam et qui souhaiterait grossir les rangs de ses autres formations.

«La COVID-19 n’a pas aidé», reconnaît Benoit Audette, responsable des communications, ajoutant que certaines familles ont aussi choisi de prioriser un seul sport cette année pour des raisons financières.

De plus, peu de joueurs dans la catégorie peewee font le saut dans la catégorie bantam, ajoute M. Audette.

«Certaines années, il y a moins de joueurs de deuxième année dans une équipe», justifie-t-il.

L’organisation civile aurait idéalement besoin de 10 joueurs supplémentaires dans son équipe 13-14 ans, «mais on serait déjà mieux nantis avec 5 ou 6, précise-t-il. Dans les autres catégories, entre 35 et 45 joueurs se sont inscrits, mais les jeunes qui souhaitent les joindre peuvent encore le faire».

Les Diablos de La Prairie sont aussi prêts à repousser le paiement de l’inscription au mois d’août, évalué à 400$ équipement inclus, afin d’accommoder les familles. Les joueurs intéressés doivent résider dans la MRC de Roussillon ou à Brossard.

Mesures sanitaires

L’organisation assure que les mesures sanitaires gouvernementales et les recommandations de Football Québec seront suivies à la lettre, même au-delà.

«La pratique du football en groupe avec contact est autorisée, mais nous préférons mettre l’accent sur le conditionnement physique et les habiletés pour le moment», explique M. Audette,

Les parents et joueurs doivent se désinfecter les mains avant et après les pratiques et apporter leur propre bouteille d’eau. Sur les lignes de contact, les spectateurs et joueurs doivent conserver une distance de 2 m.

Une organisation couronnée

Des formations des Diablos de La Prairie ont remporté des championnats au cours des dernières années. L’équipe de niveau midget a triomphé en 2018 et en 2019 à la Coupe du président de la Ligue de football Montréal-Métro, notamment.