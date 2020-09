Les premières images de l’émission Refuge animal à la SPCA Roussillon dévoilées

L’émission Refuge animal, de retour pour une troisième fois à la SPCA Roussillon à Delson pour sa septième saison, a dévoilé les premières images en vue de sa diffusion, qui débutera le 14 septembre.

Stéphane Fallu a été le seul bénévole durant le tournage, dévoile-t-il notamment dans la bande-annonce de deux minutes.

«Toute l’équipe, on a décidé de revenir à la SPCA Roussillon. On aimait les employés, on aimait leur dévouement», laisse savoir l’animateur et humoriste.

Les caméras ont capté, entre autres, la réalité de la SPCA en temps de pandémie, un couple qui abandonne son chien, des chiens agressifs ou mal en point amenés au refuge, mais également de belles histoires d’adoption et de sauvetage.

L’émission relate aussi des interventions policières, dont auprès d’hommes qui installent des pièges et d’une femme qui possède une trentaine de chats.

Refuge animal sera diffusée à TVA les lundis à 19h.