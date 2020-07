L’été se passe sur l’eau à Valleyfield

À Salaberry-de-Valleyfield, l’été se passe sur les plans d’eau. La baie Saint-François et le canal de Beauharnois s’animent en présence d’amateurs de nautisme assoiffés de sensations fortes ou de détente.

D’abord les sensations fortes: les amoureux de motomarines sont choyés. Ils peuvent louer ces embarcations pour une, deux ou trois heures. Après? Du plaisir à l’état pur les attend sur le lac Saint-François. Les amateurs de fonds marins peuvent s’informer des découvertes à réaliser dans le lac Saint-François via une école de plongée à proximité des plans d’eau.

Puis la détente: la 3e plus grande marina au Québec se situe à la croisée de la baie Saint-François et du canal de Beauharnois. Le site, charmant pour les marcheurs, offre des couchers de soleil à couper le souffle le soir venu.

Envie de se glisser sur l’eau sans se mouiller? On loue un ponton, un BBQ donut ou un Fantail. On aime l’eau? La location d’un kayak ou d’une planche à pagaie permet de voir la baie Saint-François d’un autre œil. À toute heure de la journée, le personnel du bar La Cale attend les plaisanciers souhaitant se désaltérer.

Pour un dépaysement assuré, pourquoi ne pas séjourner une nuit à l’hôtel flottant avec vue sur la baie Saint-François? Avis aux propriétaires de bateaux. Il est possible d’amarrer son embarcation sur le canal de Beauharnois pour quelques nuitées.

On taquine le poisson? Le guide de pêche Nicolas Gendron accompagne les touristes à l’occasion d’excursions sur les lacs Saint-François et Saint-Louis ainsi que sur le fleuve Saint-Laurent.

Rampes de mises à l’eau

Les rampes de mises à l’eau sont nombreuses. Elles sont localisées aux parcs Marcil, Bord-de-l’Eau, Cardinal, Pointe-Bayard, ainsi qu’au Parc régional des Îles-de-Saint-Timothée.

La région de Beauharnois-Salaberry, c’est aussi des descentes de bateaux et places à quai, une navette fluviale entre le Parc des Îles-de-Saint-Timothée et Les Cèdres ainsi que la location de canots et kayaks au Pavillon des patineurs de Sainte-Martine.