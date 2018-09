Lyne Beauvais souhaite battre un record pour Leucan

Après avoir fait raser ses cheveux d’un mètre de long dans le cadre du Défi têtes rasées de Leucan, Lyne Beauvais rêve de battre un record en amassant 25 000$ à elle seule.

Le 8 septembre, lors de la tonte de ses cheveux à l’épicerie Metro Cardinal à Sainte-Catherine, l’employée avait accumulé 15 487$.

«Je suis très fière et émue, dit-elle, mais, on peut continuer à amasser de l’argent jusqu’à la fin de l’année et je rêve d’encore plus.»

Mme Beauvais remercie tous ceux qui ont donné et qui étaient présents à l’événement. Elle dit recevoir beaucoup de compliments sur sa nouvelle tête et avoir adoré son aventure. Des dons peuvent être faits jusqu’en janvier 2019 au www.webleucan.com/lynebeauvais.

