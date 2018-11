MRC de Roussillon : consultation publique sur le développement de la zone agricole

Crédit photo : Gracieuseté

La MRC de Roussillon souhaite entendre la population sur les actions prioritaires à mettre en place dans le cadre du Plan de développement de la zone agricole (PDZA) à la veille de son adoption en début 2019. C’est pourquoi une consultation publique se tiendra le 12 décembre à Exporail, le Musée ferroviaire canadien à Saint-Constant, à compter de 19h.

Cette dernière étape de validation s’adresse à l’ensemble des citoyens, producteurs agricoles, partenaires du milieu, transformateurs et consommateurs de produits régionaux.

«Avec l’ensemble des démarches qui ont été réalisées au cours des derniers mois, la MRC de Roussillon entend faire de cet exercice de révision du PDZA, une occasion toute désignée pour mettre en place un plan d’action porteur qui permettra de mettre en valeur les 73 % de son territoire en zone agricole», déclare Lise Poissant, présidente du Comité du PDZA et mairesse de Saint-Mathieu.

Les actions proposées du PDZA portent sur divers aspects de la zone agricole: la cohabitation harmonieuse, la mise en valeur et le développement des activités agricoles, le secteur bioalimentaire, la relève agricole, l’agroenvironnement, la conservation des sols, de l’eau et de la biodiversité et le soutien aux entreprises.

Ouverture des portes à 18h30.