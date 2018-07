Nissan admet des fautes dans ses tests d’émissions et de consommation

Article par Le Guide de l’auto

Pendant que Volkswagen tente encore de tourner la page près de trois ans après le scandale des moteurs truqués, mieux connu sous le nom de « Dieselgate », Nissan vient d’émettre un communiqué dans lequel elle avoue certaines fautes lors du processus d’inspection finale de ses véhicules fabriqués au Japon.

Le tout survient après une série de vérifications exhaustives des diverses opérations de la compagnie, incluant les tests d’émissions polluantes et de consommation de carburant, rendues nécessaires par un ordre du gouvernement nippon l’automne dernier.

Plus précisément, Nissan admet que les tests d’émissions et de consommation en question n’ont pas suivi le protocole prescrit et que des rapports d’inspection ont été basés sur des valeurs de mesure altérées. On apprend également que des personnes non autorisées ont apposé leur signature sur des documents de tests.

« Nissan comprend et regrette les préoccupations et les inconvénients que cette situation pose aux actionnaires », est-il écrit dans le communiqué. La compagnie assure par ailleurs qu’une « enquête complète et approfondie » est en cours.

Le nombre d’unités affectées demeure inconnu. Nous ne savons pas non plus pendant combien de temps ces méthodes illégales ont été employées. Toutefois, après avoir revérifié des données fiables, Nissan insiste pour dire que tous les véhicules fabriqués, à l’exception de la voiture sport GT-R, répondent aux normes de sécurité japonaises et que leurs émissions de gaz à effet de serre correspondent aux spécifications du catalogue. De plus, il ne semble pas y avoir d’erreurs dans les chiffres de consommation de carburant divulgués par Nissan aux clients.

En ce qui concerne la GT-R, le problème rencontré n’a pas été spécifié.

Finalement, il se pourrait que cette affaire soit une tempête dans un verre d’eau, mais nous continuerons quand même à suivre les choses attentivement.