Pasquier changera le visage de la Plaza Delson, promettent les acteurs impliqués

À lire aussi Pasquier s’affiche à la Plaza Delson

L’arrivée du supermarché Pasquier, dont l’ouverture est prévue au printemps, donnera un nouveau souffle au centre-ville de Delson, prédit le maire Christian Ouellette. Accompagné des promoteurs et de la famille Paquette, clan fondateur de la bannière Pasquier, il a donné le coup d’envoi symbolique des travaux, le 22 août.

La famille se réjouit d’avoir désormais pignon sur rue sur la Rive-Sud de Montréal, l’autre succursale étant située à Saint-Jean-sur-Richelieu.

«C’est le départ d’une grande pour nous à Delson», s’enthousiasme Robert Paquette.

M. Paquette et ses frères reluquaient depuis un certain moment l’immeuble, devenu un éléphant blanc depuis la fermeture du Provigo le 19 juillet 2018.

«Le lendemain, nous étions en discussion avec Pasquier, relate M. Ouellette. Ç’a été un travail de longue haleine, mais nous sommes extrêmement heureux du dénouement.»

L’épicier indépendant investira 20 M$ dans sa succursale de Delson pour en faire un commerce «magnifique, convivial et accueillant», affirme M. Paquette.

«Le bâtiment actuellement en place n’aura plus du tout la même allure. Il sera entièrement rénové. Trois murs existants seront démolis, notamment», explique-t-il.

La superficie actuelle sera agrandie de 40%, afin d’en faire un supermarché de 90 000 pieds carrés, y compris un espace d’entreposage à l’arrière.

C’est dans cet esprit que le concept Pasquier sera «mis au goût du jour et continuera d’évoluer», indique M. Paquette.

«Nous avons étudié différents concepts un peu partout dans le monde pour s’inspirer. Nous ferons aussi une grande place aux produits d’ici», explique-t-il.

Les clients qui font leurs emplettes à la succursale de Saint-Jean-sur-Richelieu ne seront toutefois pas dépaysés, précise Annie Paquette, future directrice générale du supermarché à Delson.

«Le parcours du consommateur sera le même, mentionne-t-elle, avec une aire de restauration familiale au deuxième étage. »

Quartier Delson

L’arrivée du supermarché Pasquier s’inscrit dans le processus de revitalisation de la Plaza Delson, souligne Marc-André Bérubé, vice-président du développement au Groupe Quint, nouveau propriétaire du centre commercial.

Pour marquer cette ère de changement, la Plaza s’appellera désormais Quartier Delson.

«La marquise des commerces adjacents au Pasquier sera entièrement refaite, afin que la façade soit plus dynamique et qu’elle ait plus de caractère», explique M. Bérubé.

Le Groupe Quint travaille à amener de «nouveaux joueurs», poursuit-il, ajoutant que ces commerces pourront «bénéficier de l’achalandage généré par le Pasquier».

«C’est l’aboutissement d’un travail de renouveau attendu depuis longtemps à Delson», conclut le représentent du Groupe Quint.