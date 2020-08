Plus de 33 000$ pour lutter contre l’intimidation des aînés

Le ministère de la Famille (MFA) a octroyé un budget de 33 355$ à la FADOQ Région Rive-Sud-Suroît pour la création et la mise en place d’un Plan d’action contre l’intimidation.

Cette somme provient du budget du MFA, responsable de la mise en œuvre de différentes mesures prévues au Plan d’action concerté pour prévenir et contrer l’intimidation 2015-2018 Ensemble contre l’intimidation, une responsabilité partagée et de la prolongation de ce plan d’action pour l’année financière 2019-2020.

«Nous avons soulevé à de nombreuses reprises la question de l’intimidation lors de nos dernières assemblées de secteur, explique la présidente du conseil d’administration de la FADOQ RRSS Carme Cardin. La création de ce plan permettra non seulement de prévenir et contrer les actes d’intimidation, mais aussi d’améliorer le soutien aux personnes victimes, aux témoins, aux proches et aux auteurs d’actes d’intimidation.»

L’équipe de la FADOQ RRSS s’affairera à mettre sur pied cette opération d’envergure au cours des prochaines semaines.

«Bien que les événements des dernières semaines bousculent l’horaire de tous, nous allons nous assurer de suivre adéquatement toutes les étapes afin de présenter dans les temps voulus ce plan à nos clubs et à nos différents partenaires», soutient le coordonnateur des programmes sociaux à la FADOQ RRSS et responsable de la mise en place du plan Éric St-Onge.

Rens.: intimidation@mfa.gouv.qc.ca.

(Source: FADOQ Région Rive-Sud-Suroît)