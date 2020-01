Plus de gens prennent le transport en commun… et leur auto

L’usage du transport collectif est en hausse sur la couronne sud de Montréal, mais celui de l’automobile également. C’est ce qui ressort de l’enquête Origine-Destination (OD) 2018 réalisée par l’Autorité régionale de transport métropolitain (ARTM), rendue publique le 21 janvier.

Des entrevues ont été réalisées auprès de 74 000 ménages, permettant à l’ARTM de préciser les 360 000 déplacements des 170 000 personnes qui composent ces ménages. Pour la première fois, l’enquête, réalisée tous les cinq ans depuis 1970, comprenait également un questionnaire en ligne.

Sur la couronne sud de Montréal, 329 000 personnes se déplacent exclusivement en auto ou en moto en période de pointe matinale, soit entre 5h et 9h le matin. C’est une augmentation de 1% par rapport à la dernière enquête OD, réalisée en 2013.

Quant aux déplacements en transport collectif et bimode, c’est-à-dire qui combinent l’utilisation du transport collectif avec celle d’une auto, ils se chiffrent à 37 000. Il s’agit d’une hausse de 6% par rapport à 2013.

Selon le directeur général d’exo, Sylvain Yelle, les investissements dans le transport collectif dans les deux couronnes n’ont pas suivi la croissance de leur population.

«Il y a un déficit d’investissements à combler», dit-il.

«Les couronnes nord et sud sont les générateurs de la croissance démographique de la région métropolitaine, poursuit-il. Elles comptent pour la moitié de la croissance de la population entre 2013 et 2018. Des investissements sont nécessaires pour qu’exo développe une offre de transport collectif plus diversifiée dans les couronnes pour contrer l’attrait de l’auto solo et son impact sur les changements climatiques.»

Encourageants

À plus grande échelle, on dénombre 2 246 000 déplacements motorisés, tous transports confondus, dans la région métropolitaine de Montréal. De ceux-ci, 497 000 sont réalisés en transport collectif ou bimode. C’est une augmentation de 4% par rapport à 2013.

Quant aux déplacements en automobile, on en compte 1 550 000, soit 1% de moins qu’il y a cinq ans.

«Les premiers constats de l’enquête sont très encourageants et prouvent que l’augmentation de l’intérêt des Montréalais pour le transport collectif va de pair avec les investissements de votre gouvernement», a souligné la ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal, Chantal Rouleau.

Croissance du développement économique

Au total, 22% des déplacements sont destinés au centre-ville de Montréal, qui demeure la principale destination de travail. L’enquête OD observe toutefois une croissance de 12% des déplacements pour le travail dans l’ensemble des couronnes nord et sud, «ce qui confirme la croissance du développement économique à l’extérieur de l’île de Montréal», écrit l’ARTM dans un communiqué.

Cette statistique «confirme le besoin de mieux développer l’offre de transport collectif locale et entre les différents secteurs parce que les déplacements ne se limitent pas aux trajets vers le centre-ville de Montréal», affirme quant à lui le directeur général d’exo, Sylvain Yelle.

Il mentionne notamment que le succès du développement de l’offre de transport collectif locale et intracouronne passe par l’harmonisation des titres et des tarifs de l’ARTM.

«À titre d’exemple, le réseau d’exo compte 600 titres de transports différents, déplore-t-il. Il est impératif que ce soit simplifié rapidement.»