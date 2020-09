Québec retire sa liste des écoles touchées par la COVID

Quelques jours après son implantation, le gouvernement du Québec a retiré sa liste des écoles ayant des cas rapportés de COVID-19. Plusieurs écoles, dont celle des Trois-Sources à Châteauguay, s’y sont retrouvées par erreur.

Sur le site du gouvernement du Québec, on pouvait y lire le vendredi 11 septembre que «le système de cueillette des données relatives à la COVID‑19 dans les établissements scolaires, en implantation depuis peu, fait présentement l’objet d’ajustements». La mise à jour de la liste est suspendue, souligne-t-on.

L’école alternative des Trois-Sources figurait sur cette liste. Le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries avait démenti cette information plus tôt dans la semaine. «Aucun élève ni membre du personnel enseignant n’a été testé positif à la COVID-19 et aucune corrélation n’a pu être établie au sujet d’un cas confirmé et l’école alternative des Trois-Sources, informe la porte-parole du CSSDGS Hélène Dumais. Il s’avère qu’une erreur est survenue sur le site du ministère et que le Centre de services scolaire des Grandes-Seigneuries a avisé ce dernier».

Questionnée à ce sujet par le Soleil de Châteauguay, le ministère de la Santé avait reconnu que cette liste mise sur pied rapidement devait être améliorée.

La porte-parole du ministère de la Santé Marie-Claude Lacasse rappelle que la liste ne devait pas être une ressource pour les parents qui souhaitent confirmer s’il y a un cas positif à l’école de leur enfant. «Les écoles où un cas positif de COVID est déclaré communiquent directement avec les parents», assure-t-elle.