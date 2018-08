Quinze cuistots au concours du Festival régional de la grillade

Crédit photo : Photo Journal Saint-François - Archives Pierre Langevin

Le cinquième Festival régional de la grillade de Saint-Zotique mettra 15 grillardins en compétition le 18 août.

Qui des cinq équipes amateurs ou 10 de commerçants aura l’épice, la sauce ou le four qui fera vibrer les papilles gustatives ? Les visiteurs pourront tenter de le découvrir à partir de 11 h tandis que le jury ira faire sa ronde de dégustations à partir de 16 h 30.

En 2017, près de 6000 festivaliers avaient convergé vers la plage. L’Hôtel Le Vic (commerçant) et Tommy Thibault (amateur) avaient remporté les honneurs du concours de grillardins. Pour cette seule et unique journée, plus d’une tonne de flanc de porc a été mangé.

«Nous sommes fiers que notre festival soit maintenant une tradition établie dans la région», a laissé savoir le maire Yvon Chiasson.

Bob le Chef et son anarchie culinaire assure toujours le titre de porte-parole de l’événement. Il proposera notamment des

ateliers culinaires, dans lesquels il intègrera évidemment la grillade, à 13 h et 16 h.

Une programmation culturelle (voir horaire plus bas) avec notamment les Latin Divas et Lendemain de veille, va animer le site jusqu’au feu d’artifice à 21 h 30.

Navette

Devant le succès des années passées, le Festival remet en route son service de navette. Les festivaliers peuvent garer leur véhicule à l’hôtel de ville et utiliser le transport offert. Le premier départ se fera à partir de 10 h 30 et il y en aura d’autres toutes les 30 minutes.

Programmation du Festival régional de la grillade

11 h – Ouverture du site

12 h – Ouverture des structures gonflables, de la zone gymnastique CampiAgile et de la zone culinaire Provigo

13 h – Atelier culinaire de Bob le chef

14 h – Spectacle pour enfants Les Pirates

15 h Prestation des Latin Divas du côté de la plage et spectacle participatif de percussion

16 h – Atelier culinaire de Bob le chef

18 h 15 – Spectacle participatif de percussion

19 h 30 – Spectacle de Lendemain de veille

21 h 30 – Feu d’artifice