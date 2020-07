Rallye, concours, exposition et activités en plein air parmi la programmation estivale de Candiac

La programmation estivale de Candiac, sous le thème Un été réinventé, inclut un rallye permettant de (re)découvrir six villes de la MRC de Roussillon, un trajet à parcourir en vélo sur une boucle cyclable mettant en vedette la découverte du monarque et plusieurs activités en plein air, entre autres.

Le rallye Kateri dont la Ville dévoilera les détails sous peu permettra aux familles de visiter des attraits de la région. Il pourra s’effectuer à pied ou à vélo.

Les cyclistes pourront également partir à la découverte du monarque, emblème de la Ville, à travers la boucle cyclable orange de 5 km en passant par les boulevards Montcalm Sud et Jean-Leman, ainsi que le chemin Haendel. Un coloriage du papillon est également disponible sur le site Web de la Ville pour compléter l’activité.

De plus, l’exposition extérieure Croquis montérégiens contenant près de 40 œuvres de l’artiste Jean-Pierre Riel est en cours au Sentier des arts du parc André-J.-Côté. Candiac a confectionné un jeu-questionnaire pour les visiteurs.

Les Candiacois qui participent à ce que la Municipalité appelle les «loisirs à volonté» ci-dessus courent la chance de remporter l’un des deux chèques-cadeaux de 50$ chez un marchand local en publiant une photo sur Facebook ou Instagram avec le mot-clic #Candiacdansmacour, jusqu’au 31 juillet.

Loisirs encadrés

Plusieurs autres activités comme l’heure du conte et des spectacles de marionnettes à l’extérieur pour les enfants et la danse en ligne, la Zumba et le yoga ont repris, en formule plein air, dans la semaine du 13 juillet.

Spectacles de marionnettes à la scène Cascades du parc André-J.Côté

-18 juillet, 16h

-15 août, 16h

L’heure du conte à la bibliothèque

L’activité se tient à l’intérieur, mais les enfants doivent s’asseoir dans des cerceaux installés à 2 m de distance. Un total de 10 enfants de 3 à 5 ans peuvent participer et être accompagnés d’un adulte. L’inscription en ligne est requise.

-14 juillet, 19h à 20h

-21 juillet, 10h30 à 11h30

-28 juillet, 10h30 à 11h30

-4 août, 19h à 20h

-11 août, 10h30 à 11h30

Danse en ligne à la scène Cascades du parc André-J.-Côté

(12 ans et plus)

-16 juillet au 22 août, les jeudis soirs, de 18h30 à 19h30 ou de 19h45 à 20h45.

Zumba pour tous à la scène Cascades du parc André-J.-Côté

-13 juillet au 24 août, les lundis, de 19h à 20h.

Tonus-Action, entraînement variable à la patinoire couverte du parc Haendel

(16 ans et plus)

-15 juillet au 26 août, les mercredis, de 9h à 10h.

Yoga abdos et étirement à la patinoire couverte du parc Haendel

(16 ans et plus)

-15 juillet au 26 août, les mercredis, de 10h30 à 11h30.

-16 juillet au 27 août, les jeudis, de 19h30 à 20h30.

Tabata, entraînement en intervalles de haute intensité à la patinoire couverte du parc Haendel

(16 ans et plus)

-16 juillet au 27 août, les jeudis de 18h à 19h