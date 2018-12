Rappel de certains choux-fleurs et certaines laitues rouges et vertes

Crédit photo : Pixabay

L’Agence canadienne d’inspection des aliments a publié samedi un avis de rappel de certains choux-fleurs et certaines laitues rouges et laitues vertes produits par Adam Bros. Farming Inc. de Santa Maria, en Californie, aux États-Unis (É.-U.).

«Ces produits pourraient être contaminés par la bactérie E. coli», précise l’Agence. Les produits concernés ont été importés par : Courchesne Larose Ltd., Anjou, QC; Dominion Citrus, Toronto, ON; Fresh Taste Produce Limited, Milton, ON; and Fruits et Légumes Gaetan Bono Inc., Montréal, QC.

«Les consommateurs, les détaillants, les restaurants et les institutions ne doivent pas vendre, servir ou utiliser les produits visés», met en garde l’Agence.

Aucun cas de maladie associé à la consommation des produits n’a encore été signalé, a-t-elle précisé.