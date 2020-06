Reitmans abolira 1 400 postes et fermera ses boutiques Addition Elle et Thyme Maternité

Autre bannière ayant souffert de la crise de la COVID-19, Reitmans a annoncé le 1er juin qu’elle fermerait ses magasins Addition Elle et Thyme Maternité au cours de l’été, abolissant du même coup 1400 postes, dont 300 à son siège social de Montréal.

L’entreprise qui s’est placée sous la protection de la Loi sur les faillites en mai conservera ses bannières Reitmans, Penningtons et RW & CO. Un magasin Reitmans et un autre, Penningtons, se trouvent à Saint-Constant.

«Tous les efforts que nous avons déployés pour redresser ces marques ont été compromis par la pandémie de la COVID-19 et malheureusement, nous n’avons plus la marge de manœuvre nécessaire pour les ramener sur le chemin de la rentabilité», a souligné le président et chef de la direction Stephen Reitman par voie de communiqué.