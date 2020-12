Relance des démarches pour une bretelle d’accès sur l’A15 vers le Carrefour Candiac

La Ville de Candiac a relancé les démarches pour aménager une bretelle d’accès sur l’autoroute 15, menant au Carrefour Candiac, où se trouve notamment le magasin Costco.

Les élus ont déposé un avis de motion pour un règlement d’emprunt totalisant 1,5 M$ en séance du conseil municipal, le 6 décembre.

Le projet de règlement inclut l’acquisition d’un terrain qui appartient à Développement Iberville au montant de 900 000$. Divers frais comme l’arpentage, des études et les services de notaire sont inclus dans cette somme.

Anna-Claude Poulin, conseillère en communications à Candiac, précise toutefois que la Ville et le propriétaire du terrain sont toujours en discussion. De plus, l’avis de motion est la première étape de plusieurs qui suivront, dont l’adoption du règlement d’emprunt, l’approbation des personnes habiles à voter et du MAMOT, ainsi que l’entrée en vigueur.

L’emprunt total, qui sera élagué sur 20 ans, comprend également d’autres honoraires professionnels pour la conception des plans et les devis détaillés, par exemple.

Rappelons qu’une bretelle d’accès a déjà été aménagée par le ministère des Transports, et que Candiac travaille sur le prolongement du boulevard de Sardaigne pour relier les deux tronçons depuis plusieurs années. En 2018, la Municipalité en faisait mention dans son Plan triennal d’immobilisations (PTI).