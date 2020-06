Réouverture des centres commerciaux de la CMM le 19 juin

Les centres commerciaux de la communauté métropolitaine de Montréal (CMM) et de la MRC de Joliette rouvriront leurs portes le 19 juin.

Déjà, les boutiques des centres commerciaux ayant un accès extérieur direct avaient accueilli leurs premiers clients le 25 mai.

Les centres commerciaux et les commerces devront mettre en place les mesures de prévention recommandées par la santé publique et les spécialistes en santé et sécurité du travail, a indiqué le ministre de l’Économie et de l’Innovation Pierre Fitzgibbon, par voie de communiqué, ce vendredi.

Ces mesures consistent en un nombre limité de clients dans les commerces et les centres commerciaux, des cloisons pleines installées aux caisses, aux kiosques d’information et aux comptoirs des restaurants de la foire alimentaire ainsi qu’un sens de circulation unique, dans la mesure du possible.

Dans les aires communes, une distance de deux mètres devra être maintenue entre les clients, sauf si une personne offre un soutien ou un service à une autre. Le port du masque ou du couvre-visage «demeure fortement recommandé».

«C’est une étape importante de la relance de l’économie québécoise. La métropole est le moteur économique du Québec, et les centres commerciaux y jouent un rôle majeur en ce qui a trait à la vitalité du secteur du commerce de détail, a affirmé M. Fitzgibbon. Les détaillants et les clients devront appliquer les consignes de santé publique pour que cette réouverture soit une réussite.»

Les commerces de services directs à la population et aux entreprises (agences de voyages, cordonneries, etc.) pourront reprendre leurs activités à compter du 15 juin.

Aires de restauration

Les aires de restauration des centres commerciaux pourront être utilisées par la clientèle si elles respectent les consignes de santé publique, et ce, dès le 22 juin dans la CMM, la MRC de Joliette, et L’Épiphanie, et une semaine plus tôt (donc le 15 juin) pour le reste du Québec.

Des barrières physiques permettant de limiter la contagion devront par exemple être installées. La clientèle ne pourra pas se servir directement dans un comptoir d’aliments ou de couverts. (A.D.)