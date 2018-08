Rimac C_Two : 0-100 km/h en 1,85 seconde, qui dit mieux?

Article par Sylvain Raymond

Rimac, vous connaissez? C’est un petit constructeur automobile basé en Croatie qui a fait parler de lui il y a quelques années en présentant la Concept_One, un coupé sport hautes performances à motorisation électrique développant 1 088 chevaux.

Non contents d’en rester là, les visiteurs du concours d’élégance de Pebble Beach ont pu jeter un œil sur la dernière création de Rimac Automobili, la Rimac C2, la C_Two pour les intimes. Cette dernière propose pratiquement le double de puissance avec ses 1 914 chevaux et elle peut abattre le 0-100 km/h en 1,85 seconde, soit près d’une seconde plus rapide que la Concept_One.

Imaginez-vous l’effet ressenti à bord, impossible de décoller les épaules du siège. Au cœur de ses performances, on retrouve quatre moteurs électriques, deux à entrainement direct sur les roues avant, deux autres couplés à une boîte à deux vitesses pour les roues arrière, une favorisant les accélérations, l’autre la vitesse de pointe qui est d’ailleurs de 412 km/h.

Selon le constructeur, l’ensemble de batteries lithium-ion de 120 kWh devrait offrir une autonomie d’environ 650 kilomètres en conduite normale. Véritable œuvre d’art côté style, la voiture n’a rien à envier aux autres exotiques vendues sur le marché. Sa commercialisation est prévue pour 2020, sortez votre chéquier, car le bolide sera produit en quantité plus que limitée.

Voici la voiture lors de son dévoilement mondial au dernier Salon de l’auto de Genève :