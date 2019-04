Saint-Constant appuie la déclaration universelle d’urgence climatique

À lire aussi Lettre ouverte : Il faut faire plus que de signer la déclaration universelle climatique

Saint-Constant joint sa voix à celles des municipalités du Roussillon qui ont manifesté leur appui à la déclaration universelle d’urgence climatique de la Communauté métropolitaine de Montréal.

La Ville souhaite ainsi «exercer une pression politique sur les instances supérieures afin d’engendrer un réel changement», explique-t-elle par voie de communiqué.

Cet énoncé recommande notamment l’adoption le plus rapidement possible du Plan d’aménagement de développement du Grand Montréal 2031. Parmi les mesures proposées pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre, le plan suggère notamment la densification des milieux de vie, l’augmentation de l’utilisation du transport en commun et la protection des milieux naturels et agricoles.

Plantation d’arbres

Dans cet esprit, la Ville fait savoir qu’elle prévoit le reboisement de certains secteurs touchés par l’agrile du frêne. Le secteur des B est notamment visé. Des arbres seront également plantés au Pavillon de la biodiversité et sur la rue Longtin où des travaux ont été effectués.