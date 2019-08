Saint-Constant et Candiac reçoivent du financement fédéral pour des projets verts

Le gouvernement du Canada a octroyé des subventions respectives de 158 000$ à la Ville de Saint-Constant et 138 000$ à la Ville de Candiac pour qu’elles puissent mettre en place des initiatives vertes, notamment.

Ces sommes proviennent du Programme de gestion des actifs municipaux et du Programme pour l’innovation climatique. Bien que les annonces à ce sujet aient été faites au printemps et au début de l’été, le maire de Saint-Constant, Jean-Claude Boyer, ainsi que le député fédéral de La Prairie, Jean-Claude Poissant, ont souligné l’octroi de ces subventions lors d’une conférence de presse le 12 août.

À Saint-Constant, un montant de 108 000$ permettra à la Ville d’étudier différents scénarios pour remplacer le système de gestion des eaux pluviales désuet, souligne la Municipalité. Cette dernière utilisera le 50 000$ restant pour bonifier son recensement des bâtiments, trottoirs et pistes cyclables sur son territoire.

«Le portrait de la Ville change, avec tous nos grands projets et la croissance de la population. Nous pourrons ainsi avoir un inventaire à jour des actifs du territoire. D’autre part, on ne peut pas se mettre la tête dans le sable avec les changements climatiques. Cette subvention du gouvernement fédéral nous permettra d’améliorer nos systèmes de gestion des eaux pluviales et de s’adapter en conséquence», a indiqué M. Boyer.

Candiac

Le Reflet a consulté la liste des projets acceptés dans laquelle il est indiqué qu’une somme de 50 000$ sera aussi dédiée au recensement des actifs municipaux de Candiac. Le montant restant de 88 000$ sera versé à son plan de transport et d’aménagement urbain.

Les deux programmes gouvernementaux évoqués ont versé conjointement plus de 13 M$ à des municipalités au Canada cette année.