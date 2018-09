Saint-Constant lance son Service aux préadolescents et adolescents

Crédit photo : Le Reflet - Vicky Girard

La Ville de Saint-Constant ouvrira officiellement son Service aux préadolescents et adolescents (SPA²) le 6 septembre. Il accueillera les jeunes de 8 à 17 ans du mardi au samedi.

Le SPA² est situé où la Maison des jeunes se trouvait, sur le boulevard Monchamp. Les locaux ont été réaménagés pour l’esthétique, mais aussi pour les besoins des préadolescents et adolescents. Des caméras de surveillance ont notamment été installées pour leur sécurité.

«Au-delà du bâtiment, on souhaite aller à la rencontre des jeunes sur le terrain», indique Nathalie Leclaire, directrice du Service des loisirs à Saint-Constant.

Le Service aux préadolescents et adolescents s’étendra donc dans les parcs de Saint-Constant, entre autres, offrira de l’aide aux devoirs et des projets créatifs. Il s’ajustera pour les jeunes si nécessaire, explique Mme Leclaire. Son équipe sera composée d’un coordonnateur et de trois intervenants spécialisés.

Plus qu’un Service de loisirs

Faisant référence à la «saga de la Maison des jeunes», lorsque celle-ci a perdu sa subvention de la Ville pour la mise en place du nouveau service municipal, M. Boyer explique que «Saint-Constant n’a largué personne. Il y a eu certaines choses qui ont été adressées et des rencontres qui ont eu lieu. […] La Ville voulait aller plus loin».

De son côté Hugo Péloquin, chef de la division des sports à Saint-Constant et en charge du projet, répond aux critiques voulant que ce n’est pas le rôle de la Ville de s’occuper de la santé et des services sociaux. Il affirme que «Saint-Constant est une ville innovatrice qui va au-devant des nouvelles tendances».

Par voie de communiqué, la Ville précise qu’il s’agit d’un «service plus qui se veut inclusif et accessible à tous».

«On ne veut pas seulement un lieu fermé où les gens vont pour profiter de certaines activités. Le SPA² est un lieu d’interventions et d’actions», poursuit-il.

M. Boyer soutient que contrairement à ce que certains croient, le programme «n’est pas seulement que du loisir».

Une soirée de préouverture aura lieu pour accueillir les jeunes le 6 septembre et les citoyens pourront visiter le SPA² le lendemain, dès 18h, à l’occasion d’une soirée portes ouvertes.

Partenaires et avantages pour les jeunes du SPA²

Grâce à plusieurs partenaires, les préadolescents et adolescents qui fréquenteront le SPA² auront une carte privilège qui offrira des rabais chez Subway, Videotron, Microplay, Familiprix et Benny&Co.