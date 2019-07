Six conseils de sécurité pour prévenir les noyades

Dans le cadre de la Semaine nationale de la prévention de la noyade qui se tient du 21 au 27 juillet, Le Reflet a dressé une liste de conseils de sécurité.

Selon Santé Montréal, «c’est au Québec qu’on observe le plus haut taux de noyades d’enfants dans les piscines résidentielles, à travers le Canada». Les noyades représentent la 2e cause de décès par traumatisme non intentionnel des enfants âgés de 1 à 4 ans. Chaque année, presque 60 enfants se noient.

Six conseils de sécurité