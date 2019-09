Six questions sur la collecte de matières organiques

À quelques semaines de la première collecte des matières organiques dans la région, Gravité Média s’est entretenu avec Nicolas Chaput, directeur du service de gestion des matières résiduelles de la MRC Roussillon, pour apprendre à connaître Brutus, ce fameux bac brun.

Q Quelles sont les principales préoccupations des citoyens par rapport à cette nouvelle collecte ?

R On se fait souvent demander : pourquoi on fait ça ? Pourquoi on distribue 50 000 bacs bruns ? On doit rappeler aux citoyens que le but est de réduire les émissions de gaz à effet de serre, dont une grande partie est causée par l’enfouissement des matières résiduelles. Dans ces matières résiduelles, les matières organiques qui se putréfient en absence d’oxygène sont la principale cause d’émission de gaz à effet de serre. Quand on détourne les matières organiques vers une plateforme de compostage, il n’y a pas de gaz nocifs qui sont émis.

Q Pourquoi avoir choisi un aussi gros bac (240 litres ) ?

R Je sais que certaines villes, dont Montréal et Vaudreuil-Dorion, ont opté pour des bacs de plus petite taille. La raison principale est qu’on voulait que les gens puissent y mettre les résidus verts (gazon, feuilles, mortes, etc) ce qui n’est pas permis dans de plus petits bacs. Un bac de 240 litres est aussi plus stable, plus durable et permet la collecte automatisée.

Q Comment diminuer le risque d’odeurs et d’insectes dans notre bac ?

R C’est sûr qu’il y aura certaines périodes charnières, notamment l’été, lors des grandes chaleurs, où le risque est plus élevé. Il y a certaines choses qu’on peut faire comme, par exemple, envelopper nos matières dans du papier journal. Un poulet, il pue autant que tu le mettes dans la poubelle ou dans le bac brun. On recommande de mettre la viande et le poisson dans le congélateur et de les sortir au moment de la collecte. Vous pouvez aussi mettre les papiers mouchoirs, cartons souillés dans le bac. Ça absorbe une partie des liquides et limite la propagation (des insectes).

Q Que faire pour éliminer les insectes qui réussissent à se multiplier dans le bac ?

R C’est parfois du cas par cas et de l’essai-erreur. Vous pouvez mettre du sel ou du bicarbonate de soude, du vinaigre, du carton et ça devrait bien fonctionner. L’important aussi est de s’assurer de mettre son bac au chemin pour que le contenu soit ramassé. C’est aussi important de ne pas commencer à mettre des matières dans le bac avant le début de la collecte.

Q Où seront envoyées les matières organiques ?

R Nous ferons affaire avec deux sites de plateforme de compostage où elles seront traitées par compostage en piles. Un à Lachute et un à Bury, en Estrie.

Q Les citoyens auront-ils accès au compost ?

R À partir de 2020, chacune des municipalités participantes à la collecte pourra recevoir du compost. Ce sont les Villes qui décideront comment elles l’utiliseront.

Séances d’information à venir sur la nouvelle collecte

Châteauguay :19 septembre, à 14 h et 19 h 30 au 15, boulevard Maple

Mercier : 26 septembre, à 19 h au 730 boulevard Saint-Jean-Baptiste.

Saint-Constant : 22 septembre, à 10 h au 110 rue Saint-Pierre

Candiac : 23 septembre, à 19 h 30 au 135 chemin Haendel (sera aussi webdiffusé)

La MRC de Roussillon explique dans cette vidéo comment faire un baluchon de papier avec le Soleil de Châteauguay. Il est évidemment recommandé de lire le journal avant de le transformer en baluchon.