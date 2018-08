Subaru Forester 2019 : prix annoncés

Article par Michel Deslauriers

Entièrement redessiné, le Subaru Forester 2019 arrivera chez les concessionnaires canadiens cet automne, et le constructeur vient d’annoncer sa structure de prix.

Le Forester est construit sur une nouvelle plate-forme, reposant sur un empattement légèrement plus long afin d’augmenter l’espace pour les jambes des passagers arrière. L’aire de chargement dispose d’une ouverture beaucoup plus large, facilitant l’embarquement d’objets plus gros, et le hayon électrique s’ouvre et se referme plus rapidement, ce qui est également une amélioration appréciable.

Une seule motorisation est offerte dans le Subaru Forester 2019, un quatre cylindres de 2,5 litres jumelé à une boîte automatique à variation continue. On obtient 182 chevaux et un couple de 176 livres-pied. Évidemment, le rouage intégral à prise constante figure de série.

La livrée de base au Canada, c’est la 2.5i qui est disponible à partir de 27 995 $ avant les frais de transport et de préparation. Elle comprend un climatiseur automatique, des phares à DEL, des sièges avant chauffants et une chaîne audio à quatre haut-parleurs avec écran tactile de 6,5 pouces et intégration Apple CarPlay et Android Auto. La version Commodité à 30 295 $ ajoute des jantes en alliage de 17 pouces, un siège du conducteur à réglage électrique, un volant gainé de cuir, du tissu de sièges de plus grande qualité et un dégivreur d’essuie-glaces de pare-brise, entre autres. La suite d’aides de sécurité EyeSight est disponible pour un supplément de 1 500 $, et figure de série dans toutes les déclinaisons subséquentes.

Le Forester Touring à 32 995 $ profite d’un système de clé intelligente, de feux de route automatiques, d’un hayon à commande électrique et d’un toit ouvrant panoramique. On s’attend à ce que cette version soit populaire au Canada.

La version Sport à 34 995 $ obtient quelques distinctions esthétiques, telles d’une grille de calandre unique, un aileron arrière, des jantes de 18 pouces et de bandes décoratives orange. Son habitacle est également habillé de coutures contrastantes orange, et l’écran tactile de base est remplacé par une unité de 8,0 pouces. Le système de conduite SI-Drive se dote d’un mode Sport#, qui accentue la réactivité de l’accélérateur.

Le Forester Limited à 37 695 $ profite également d’un design de grille unique, mais aussi de la navigation, d’une chaîne Harman Kardon à huit haut-parleurs, d’une sellerie en cuir, d’un volant chauffant et de sièges arrière chauffants. Enfin, le Subaru Forester Premier 2019 à 39 495 $ dispose de poignées de porte chromées, des boucliers de pare-chocs et de longerons de toit argentés, une sellerie en cuir brun exclusif et un siège du passager avant à réglage électrique. Il comprend aussi le système DriverFocus, utilisant une caméra logée dans le tableau de bord pour détecter si le conducteur somnole au volant. DriverFocus profite également d’une reconnaissance faciale afin de préparer les réglages individuels de position de siège et de la radio.

En comparaison, la fourchette de prix du Subaru Forester 2018 était de 25 995 $ – ou 27 295 $ avec la boîte automatique – à 39 495 $.