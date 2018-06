Subaru WRX et WRX STI 2019 : même prix de base, plus de connectivité

Article par Michel Deslauriers

Le constructeur japonais vient d’annoncer les éditions 2019 de ses berlines sportives WRX et WRX STI, et bien qu’elles soient mures pour une refonte, on les reconduit sans changements majeurs pour la prochaine année. Elles sont maintenant en vente.

Toutefois, de série, le système multimédia comprend un écran tactile de 6,5 pouces et deux ports USB, et accepte désormais l’intégration Apple CarPlay et Android Auto. En option, on peut augmenter la taille de l’écran à sept pouces.

Bonne nouvelle, la WRX d’entrée de gamme conserve son PDSF de 29 995 $, avant les frais de transport et de préparation. Les autres finitions voient leur prix augmenter de quelques centaines de dollars. Une nouvelle version Sport-tech RS s’ajoute en 2019 avec une boîte manuelle à six rapports, des sièges Recaro recouverts de cuir et d’Ultrasuède ainsi que des plaquettes de frein Jurid avec étriers rouges.

Quant à la WRX STI, sa puissance passe de 305 à 310 chevaux, grâce à une nouvelle admission d’air et un échappement à plus grand débit. On a également reprogrammé l’ordinateur, installé des pistons plus résistants et révisé le troisième rapport de la boîte manuelle à six rapports, et selon Subaru, la voiture profiterait d’accélérations plus rapides.

La liste de prix de la Subaru WRX/WRX STI 2019 se détaille comme suit :

WRX boîte manuelle : 29 995 $

WRX boîte automatique : 31 295 $

WRX Sport boîte manuelle : 33 395 $

WRX Sport boîte automatique : 34 695 $

WRX Sport-tech boîte manuelle : 36 695 $

WRX Sport-tech boîte automatique : 37 995 $

WRX Sport-tech RS boîte manuelle : 38 995 $

WRX Sport-tech avec EyeSight et boîte automatique : 39 295 $

WRX STI : 40 195 $

WRX STI Sport : 42 495 $

WRX STI Sport-tech avec déflecteur à profil bas : 47 295 $

WRX STI Sport-tech avec immense déflecteur : 47 295 $

Frais de transport et de préparation : 1 950 $