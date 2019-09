Un accident fait deux blessés à Saint-Constant

Un homme et une femme ont été blessés après être entrés en collision sur le viaduc de l’autoroute 730 à la hauteur du rang Saint-Régis à Saint-Constant, le 18 septembre, vers 17h30.

«Une infraction du Code de la route aurait causé l’accident. L’événement est sous enquête», laisse savoir la sergente Simard de la Régie intermunicipale de police Roussillon qui ne peut en dévoiler plus.

Elle ajoute que «ce n’est pas criminel». Les deux individus dont on ignore l’âge et les lieux de résidence ont été transportés à l’hôpital et leurs véhicules ont été remorqués.

Alexandre Barbeau, relationniste à la Coopérative des techniciens ambulanciers de la Montérégie (CETAM) confirme qu’un homme et une femme ont été conduits dans un centre hospitalier.

Il précise qu’il s’agit de blessures d’apparence mineure et que les deux individus étaient dans un état stable lors de leur transport.