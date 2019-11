Un bon aperçu du VUS électrique de Volkswagen

Article par Guillaume Rivard

Volkswagen vient de nous donner le meilleur aperçu à ce jour de la version de série de son futur VUS électrique, qui sera lancé l’an prochain et vendu au Canada à compter du début de 2021, tel que confirmé par le directeur des relations publiques Thomas Tetzlaff à Automotive News Canada.

Lors d’une présentation qui s’est tenue en Chine, le constructeur allemand a exposé l’ensemble de sa gamme de concepts électriques, mais aussi la toute nouvelle Volkswagen ID. 3 dévoilée à Francfort en septembre de même que son VUS électrique camouflé.

Ce dernier, qui se fera appeler ID. 4, a évolué pour adopter une silhouette plus conventionnelle que le concept ID. Crozz dont il dérive, tout en ayant l’air plus dynamique que l’actuel Tiguan.

Malgré les hallucinantes bandes mauves et jaunes, on peut voir que certains éléments de design sont repris de la petite ID. 3. Les roues, le bas du pare-chocs avant et les feux arrière sont toutefois différents.

Les deux modèles reposent bien entendu sur la plateforme de véhicules électriques MEB de Volkswagen. L’utilitaire serait alimenté par une batterie de 83 kWh offrant une autonomie supérieure à 400 kilomètres.

Certaines sources avancent que le ID. 4 sera disponible en tant que VUS ordinaire, mais aussi en format coupé – à la manière des Atlas et Atlas Cross Sport. Cette information reste toutefois à confirmer.

La production débutera vers la fin de 2020. À compter de 2022, elle se fera également dans l’usine Volkswagen de Chattanooga, au Tennessee. Continuez à nous suivre pour obtenir tous les détails au fur et à mesure qu’ils font surface.