Un «coffre à outils» pour des aînés plus en sécurité dans leur logement

Les gestionnaires de logements sociaux et communautaires ont désormais des outils pour mieux protéger les aînés qui se soucient de leur sécurité.

Ces nouvelles ressources ont été dévoilées lors d’une activité organisée par le Réseau québécois des OSBL d’habitation et la Fédération régionale des OSBL d’habitation de la Montérégie et de l’Estrie, le jeudi 28 novembre, à Exporail, à Saint-Constant.

Une cinquantaine de personnes ont assisté à la conférence de Kesnamelly Neff, responsable de la formation au Réseau québécois. Au cours de sa présentation, Mme Neff a remis aux participants une clé USB dans une boîte en bois. En réalité, il s’agit du point de départ pour les gestionnaires qui veulent discuter des enjeux de sécurité avec les locataires.

Le «coffre à outils» est composé d’un guide d’animation pour entraîner des discussions entre les locataires aînés, d’une affiche exposant la démarche des deux organismes impliqués, d’un tableau pour consigner les problèmes de sécurité et inscrire des solutions pour y remédier, ainsi que des accroche-portes aux couleurs des organismes.

Ce projet est le fruit d’une démarche déployée sur près d’un an auprès de 600 locataires aînés vivant dans 15 OSBL d’habitation. Ces derniers se sont rencontrés, en collaboration avec le Réseau québécois, pour identifier les risques et failles de sécurité dans leur immeuble et déterminer un plan de mise en œuvre des solutions, notamment.

OSBL d’habitation dans la circonscription de La Prairie

-Habitations du Vieux La Prairie: 32 logements

Habitations la Gaillarde, Saint-Philippe: 36 logements

Habitations La Petite Prairie, La Prairie: 16 logements

Habitations Logis-Ciel, Saint-Constant: 26 logements

Habitations Rive Sainte-Catherine: 31 logements

Habitations Trilogis, Saint-Constant: 44 logements

Maison d’hébergement et de transition l’Égide, La Prairie: 7 logements

Maison du Goéland de la Rive-Sud, Saint-Constant: 26 logements

Programme d’accessibilité Logement Rive-Sud Ouest, Saint-Constant:16 logements

Résidence Balmoral, La Prairie: 28 logements