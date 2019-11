Un concert aux chandelles à Saint-Constant

Le quatuor Ambitus sera en concert à l’église de Saint-Constant, le 23 novembre, à 20h, dans un éclairage tamisé uniquement composé de bougies.

Le Canon de Pachelbel, un medley de tangos, un concerto pour violon d’Antonio Vivaldi, la musique thème des émissions les Belles histoires des pays d’en haut et Un homme et son péché, des classiques de Charles Aznavour, dont La Bohème, et des pièces de l’opéra Carmen de Georges Bizet, incluant le Toréador, seront joués, entre autres.

Les billets sont en vente au coût de 30$ chez le fleuriste l’Aristocrate ainsi qu’à la porte le soir du concert. Pour plus d’information: 514 774-9148 ou concertchandelle.com.