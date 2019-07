Un individu recherché par la police se barricade à Saint-Constant

Une intervention policière a eu lieu sur la rue Bienvenue à Saint-Constant depuis 9h50, en ce 2 juillet. Un individu a tenu plusieurs policiers en haleine après qu’ils aient reçu un appel pour l’expulser de la résidence où il se trouvait.

Geneviève Boudreault, agente aux relations communautaires et médiatiques à la Régie intermunicipale de police Roussillon, laisse savoir que l’homme dans la vingtaine était recherché pour plusieurs mandats d’arrestation et ne collaborait pas avec les policiers. Après près de quatre heures, il s’est rendu sans violence et a été arrêté, dit-elle.

Elle ajoute qu’un périmètre avait été mis en place autour de la résidence pour la sécurité de l’homme, des résidents et des policiers.

Selon nos informations, une dizaine de véhicules de la Régie se trouvaient sur les lieux pour intervenir.