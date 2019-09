Un natif de la Rive-Sud fait du cinéma avec Catherine Deneuve

Un ancien résident de Châteauguay qui habite maintenant l’île de La Réunion, située dans l’océan Indien, a donné la réplique à l’actrice française Catherine Deneuve dans le long-métrage Terrible Jungle qui prendra l’affiche au Québec en 2020.

Stéphan Beauregard est un ancien de l’école secondaire Louis-Philippe-Paré de Châteauguay Station et de la rue Alphonse, fait-il part. Avant que le septième art s’invite dans sa vie, il était chef d’entreprise en publicité.

C’est un concours de circonstances qui l’a conduit vers ce périple. Il était dans une vente de brocante.

«J’ai rencontré un couple et leur fille prévoyait aller au Québec et je leur ai laissé mon numéro pour qu’elle puisse me contacter», raconte-t-il.

Les quatre jours suivants, cette fille entend parler d’une compagnie de production cinématographique qui était à la recherche d’un Québécois pour combler un rôle. Elle a renseigné M. Beauregard à ce sujet. Il a tenté sa chance et s’est présenté à l’audition. Les producteurs impressionnés de sa performance l’ont choisi aussitôt.

En plus d’être au grand écran avec Catherine Deneuve, Stephan Beauregard a pu côtoyer les acteurs tels qu’Alice Belaïdi, Vincent Dedienne et Jonathan Cohen.

Il joue l’Otopi québécois.

«C’est un beau rôle parlé avec quelques répliques et un rêve enfin réalisé. Par pur hasard, mon aventure dans le monde cinématographique a officiellement débuté en mai dernier», confie-t-il.

Une comédie tournée près de chez lui

Le tournage a eu lieu à l’île de La Réunion. Les réalisateurs Hugo Benamozig et David Caviglioli traduisent l’histoire du personnage Eliott (Vincent Dedienne). Il part en Guyane française située en Amérique du Sud à la recherche des mystérieux Otopis, tribu amérindienne qui vit cachée dans la forêt amazonienne. Le protagoniste pense trouver chez eux un paradis sur Terre. Les Otopis sont des gangsters de la jungle, menés par Albertine (Alice Belaïdi), une Indienne qui fait des affaires avec les trafiquants d’or. Eliott sera confronté à sa mère, Chantal de Bellabre interprétée par Catherine Deneuve, accompagnée du commandant de la gendarmerie locale M. Raspallès (Jonathan Cohen), qui le suivent à la trace.

Son autre rôle

Stephan Beauregard est aussi président de l’Institut Cryonics à la ville de Détroit aux États-Unis. Cette institution utilise la technique de cryogénie qui consiste à conserver sous basse température les dépouilles des individus qui veulent avoir recours à ce service à leur mort.