Un nombre record de Dynamiques jouera au football au niveau collégial

Vingt-cinq des quelque 40 joueurs de l’équipe juvénile de football du Collège Charles-Lemoyne à Sainte-Catherine se sont taillé une place dans une formation collégiale canadienne ou américaine. Ce record de concession met un baume sur une année difficile, confie le coordonnateur du programme de football.

Par le fait même, Michel-Pier Pontbriand rappelle que les Dynamiques du CCL évoluent dans la division 1, le niveau juvénile le plus élevé au Québec, depuis seulement deux ans. Le recrutement de 17 athlètes par des établissements du Québec et de la Colombie-Britannique et de 8 joueurs par des écoles aux États-Unis est «certainement très positif» pour l’avenir du programme, reconnaît-il.

«Ça expose tout le travail abattu par les élèves, les professeurs et les entraîneurs. Malgré les circonstances, ils sont restés concentrés et continuaient à s’encourager en équipe.»

«Ça démontre que nous avons fait du beau travail sur plusieurs années et pas une seule, puisque la dernière saison a été annulée.» -Michel-Pier Pontbriand

Celui-ci souligne au passage la moyenne académique de 84% affichée jusqu’à présent par les joueurs de son équipe.

Dans ce contexte, les athlètes ont poursuivi leur développement dans les classes, mais aussi sur le terrain, à coup de séances en solitaire. Les entraînements de groupe étaient interdits par la Santé publique.

«On a épluché tous les documents à propos des mesures sanitaires pour s’assurer que nous les respections dans le cadre de pratiques privées, explique le coordonnateur du programme, qui salue la résilience des élèves. C’est important pour les jeunes de se concentrer sur ce qu’ils peuvent faire eux-mêmes.»

Pour la suite, M. Pontbriand dit «vivre au jour le jour et être dans le néant» quant à l’éventualité de la tenue d’une saison à la prochaine rentrée scolaire.

Joueurs recrutés

-Jordan Caissy, Cégep de Sorel-Tracy;

-Alexandros Richard-Dritsas, Cégep Édouard-Montpetit à Longueuil;

-Patrick Lemieux-Côté, United World College en Colombie-Britannique;

Receveur de passes

-William Lacombe, Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;

-Loïc Clément-Picard, Lynx du Cégep Édouard-Montpetit;

-Rémi Nadeau, Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy;

-Nicholas Roy, Rabun Gap-Nacoochee School, en Géorgie;

-Andreï Délinois, McCallie High School au Tennessee;

Ligne offensive

-Olivier Chalin Lafortune, Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;

-Yannick Poirier, Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;

-Mike Lenge, Rabun Gap-Nacoochee School;

Maraudeur

-Mathys Leboeuf, Géants du Cégep de Saint-Jean-sur-Richelieu;

-Félix Marois, Williston Northampton High School au Massachusetts;

Demi-défensif

-Loïc Boissy, Lynx du Cégep Édouard-Montpetit;

-Benjamin St-Cyr, Lynx du Cégep Édouard-Montpetit;

-Antoine Dandurand, Volontaires du Cégep de Sherbrooke;

-Gilbert Guay, Volontaires du Cégep de Sherbrooke;

-Philippe Côté, Cavaliers du Cégep Champlain-Saint-Lambert;

-Mathis Pilon, McCallie High School;

Ligne défensive

-Daniel-Joseph Duarte-Jerez, Volontaires du Cégep de Sherbrooke;

-Zachary Youssef, Noir et Or du Collège de Valleyfield;

Secondeur

-Charles-Antoine Ledoux, Notre-Dame du Campus Notre-Dame-de-Foy;

-Jean-Christophe Cloutier, Episcopal High School en Virginie;

-Justin Pace, Miami Killian High School en Floride;

Quart-arrière

-Noah Gravel, Baylor High School au Tennessee.

