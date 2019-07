Un nouveau bâtiment commercial en construction à Delson

Le Groupe Mach, qui possède plusieurs bâtiments commerciaux à Delson, en bordure de la route 132, a procédé à la construction d’un nouveau, il y a quelques semaines.

La Ville de Delson confirme qu’un permis de construction a été émis à cette compagnie, le 18 juin, afin d’ériger le bâtiment F. Le Groupe Mach possède ceux qui sont adjacents, appelés les Faubourgs Delson B, C et D. Ils abritent notamment la banque TD, la pharmacie Jean Coutu, le restaurant Mikes et le centre d’entraînement Nautilus plus.

Quels sont les commerces à venir?

«Pour le moment, aucune permis d’occupation n’a été délivré et nous n’avons pas eu de demande en ce sens», a expliqué Laure Rodrigez-Vigouroux, responsable des communications à Delson.

«Généralement, ce type de permis est délivré lorsque la construction du bâtiment est terminé», a-t-elle ajouté.

Une affiche de la chaîne pizza pizza trône à cet endroit depuis plus d’un an. En juillet 2018, un dirigeant avait affirmé au Journal que le resto allait s’installer sous peu à cet endroit, mais la Ville n’a toujours pas eu de demande en ce sens.

Le Reflet a contacté le Groupe Mach pour en savoir plus. Il attend un retour d’appel.

Plus de détails à venir.