Un retour en politique victorieux pour Alain Therrien

Tard lundi soir, Alain Therrien, du Bloc québécois, l’a emporté dans la circonscription fédérale de La Prairie, au terme d’un coude-à-coude serré avec le député libéral sortant Jean-Claude Poissant.

Selon les données préliminaires d’Élections Canada à 1h20, Alain Therrien détenait une avance de 5% sur le député sortant (3 006 voix).

Invité à commenter la lutte avant que l’issue ne soit connue, M. Therrien a affirmé au Reflet qu’il avait bon espoir de l’emporter, même si les premiers résultats plaçaient son adversaire à près de 400 voix devant.

«Je le savais, je le connais mon comté. J’ai capoté au début, mais ça ne se pouvait pas qu’on ne passe pas», a confié le candidat qui était réuni avec ses militants au resto M à Sainte-Catherine pour le dévoilement des résultats.

Pour Alain Therrien, il s’agit d’un retour en politique – sur la scène fédérale cette fois – un peu plus d’un an après sa défaite aux élections provinciales. Selon lui, son investiture, le 12 août, où 250 personnes étaient présentes, a confirmé qu’il avait fait le bon choix. Il dit avoir compris que les gens étaient derrière lui à ce moment. L’ex-péquiste est reconnu pour sa verve à l’Assemblée nationale. Il compte garder la même assurance à la Chambre des communes.

«Si vous trouvez que j’ai brassé les choses à l’Assemblée nationale, vous n’avez encore rien vu!, a-t-il lancé à ces militants. Ottawa, c’est un défi, mais les défis, ça ne me fait pas peur. Je me suis beaucoup ennuyé de la politique. Je vais me battre pour le Québec et pour la région à Ottawa.»

La laïcité, la transition vers une économie verte et la langue française sont des enjeux que le candidat bloquiste s’est engagé à défendre à la Chambre des communes.

«Le retour en politique pour moi, c’est un retour à la vie!» -Alain Therrien

Retour du Bloc

Alors qu’il a débuté loin derrière dans les sondages des premières semaines de campagne, le Bloc québécois a remonté, autant à l’échelle provinciale que régionale. Le chef du BQ, Yves-François Blanchet a d’ailleurs réitéré sa confiance en Alain Therrien à plusieurs reprises, le décrivant comme quelqu’un de vaillant, de courageux et de déterminé. Il est venu le soutenir sur le terrain à au moins deux reprises pendant la campagne.

L’élection d’Alain Therrien marque le retour du Bloc québécois dans la région. Le Parti y était fort de 2004 à 2011 dans ce qui était la circonscription Châteauguay – Saint-Constant, avant la «vague orange». Le BQ avait remporté trois élections avec des majorités écrasantes. Dans la circonscription de La Prairie – Brossard, le dernier candidat bloquiste, Marcel Lussier, avait été élu en 2008 avant que les libéraux reprennent les rênes.

Pour M. Therrien ce retour du BQ, qui a remporté plus de 30 sièges au Canada, représente «l’espoir».

«Les Québécois comprennent que les gouvernements canadiens représentent les Canadiens. Pour être représentés à Ottawa, c’est le Bloc qu’il leur faut», affirme-t-il.

(Avec la collaboration d’Audrey Leduc-Brodeur et d’Hélène Gingras)