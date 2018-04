Un tout nouveau modèle Lexus pour le salon de Pékin

Article par Sylvain Raymond

Lexus profitera du prochain Salon de l’auto de Beijing en Chine afin de dévoiler un nouveau modèle. Selon les rumeurs, il pourrait bien s’agir de la nouvelle génération de sa berline ES, une voiture fort populaire en Chine. Le constructeur s’est pour le moment contenté de publier qu’une image de la grille avant de ce futur modèle, et aucun autre détail n’a été dévoilé.

La calandre reprend le design en sablier des nouveaux modèles de la marque et selon ce que l’on peut décoder, il ne s’agit pas d’un VUS. Nous serons bientôt fixés puisque le Guide de l’auto assistera au dévoilement de ce nouveau modèle qui est prévu pour le 25 avril prochain.

Selon la marque de luxe de Toyota, « avec ce tout nouveau véhicule, Lexus entend révolutionner l’expérience de conduite pour tous les consommateurs de luxe dans le monde ». On devine qu’il ne s’agit pas d’un modèle d’entrée de gamme.

On sait que Lexus vient tout juste présenter le UX 2019, un tout nouveau VUS sous-compact qui sera commercialisé d’ici la fin de l’année. Le Lexus UX 2019 deviendra non seulement le modèle le plus petit de la marque, mais également le plus abordable. Il se positionnera dans la gamme Lexus là où se situait la CT dans le passé.