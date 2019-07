Une course de boîtes à savon à Saint-Philippe

Bricoleurs, à vos outils! Dans le cadre des célébrations du 275e anniversaire de la Ville de Saint-Philippe, une course de boîtes à savon sera présentée le samedi 28 septembre.

Pour l’occasion, «la rue de la Rivière se transformera en descente de bolides fabriqués artisanalement, dévoile la Municipalité dans un communiqué. Cette piste de course improvisée exigera de la part des participants habileté, esprit d’équipe et beaucoup d’humour.»

La course proposera une catégorie jeunesse 5 à 17 ans et une catégorie 18 ans et plus. Les coureurs seront évalués par un jury, puisque trois prix seront remis dans chaque catégorie.

«Outre la vitesse de la descente, la créativité et l’originalité ainsi que l’utilisation de matériaux recyclés pour la confection du bolide» seront considérés, informe Saint-Philippe.

Les constructeurs devront également respecter certaines dimensions.

L’activité se veut rassembleuse et familiale. Elle est organisée par la Ville et le Comité du 275.

Règlements et inscriptions

Les règlements et le formulaire d’inscription sont disponibles sur le site Web de la Ville ou aux comptoirs d’accueil des bâtiments municipaux. Pour des renseignements supplémentaires, écrire à Valérie Racine Dubé au vracine@ville.saintphilippe.quebec.