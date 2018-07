Une Kia Stinger comme voiture de patrouille? Pourquoi pas!

Article par Olivier Beaulieu

En Amérique, on voit souvent les policiers défiler à bord d’une voiture de patrouille Dodge, Ford ou Chevrolet. Ce choix s’explique en raison de la puissance de ces véhicules, de leur faible coût d’achat et de leurs frais d’entretien relativement abordables. Ailleurs dans le monde, le choix est plus diversifié.

Le département de la police du Queensland en Australie s’est procuré 50 Kia Stinger modifiées pour répondre aux besoins du corps de police local. Ces voitures seront livrées d’ici la fin de l’année. Et si le Département est satisfait, on prévoit un total de 200 Stinger sur la flotte!

La Kia Stinger est mue par un moteur V6 biturbo de 3,3 litres développant 365 chevaux et un couple de 376 livres-pied. Elle est également équipée d’un rouage intégral ainsi que d’une boîte automatique à huit rapports permettant d’atteindre 100 km/h tout juste au-dessus de la barre des cinq secondes. Enfin, au Canada, la consommation ville/autoroute/combinée de ces véhicules est de 12,7/9,5/11,3 L/100 km.

Ce choix a été fait par le ministre de la police local affirmant qu’il est difficile pour eux d’obtenir une voiture à la fois performante, fiable et abordable pour le portefeuille de la ville. Cette voiture est, à son avis, le meilleur compromis pour que les policiers puissent effectuer leur travail dans les meilleures conditions.

En matière de taille, la Stinger est une berline compacte, mais elle est munie d’un hayon, un peu comme une Buick Regal Sportback, une Audi S5 Sportback ou une BMW Série 4 Gran Coupé, faisant d’elle une auto spacieuse! Une fois la banquette arrière rabaissée, on parle de 1 158 litres d’espace.

Aimeriez-vous voir ce modèle joindre la flotte du SPVM ou de la SQ?