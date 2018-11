Une nouvelle Mazda3 alimentée par le moteur SKYACTIV-X sera dévoilée à Los Angeles

Article par William Clavey

Le Salon de Los Angeles 2018 arrive à grands pas et on nous promet cette année une panoplie de dévoilements intéressants, et pas seulement des VUS!

Mazda présentera, en grande primeur mondiale, une toute nouvelle Mazda3 ainsi que le nouveau moteur SKYACTIV-X.

Le design et l’économie d’essence

Ça fait déjà plus d’un an que Mazda a dévoilé le concept Kai au Salon de Tokyo, un prototype depuis lequel découleraient les futurs véhicules du constructeur. Chez Mazda, le design est priorisé par-dessous tout, et on ne serait pas surpris que la prochaine 3 arbore des éléments de design de ce concept.

Chose certaine, on promet une Mazda 3 entièrement repensée qui reposera sur une nouvelle plate-forme, lui permettant d’être plus légère, plus abordable à l’achat et plus silencieuse que sa devancière. Bien entendu, Mazda parle d’une tenue route sportive et animée, une qualité qui a aidé cette bagnole à demeurer fort recommandable depuis son apparition en 2003.

Toutefois, la nouvelle 3 proposera un peu plus qu’un design sexy et une conduite dynamique. Elle sera alimentée par un moteur thermique qui promet, d’après Mazda, de réduire sa consommation d’essence de plus de 30% par rapport au moteur actuel. Nommé SKYACTIV-X, ce nouveau quatre cylindres de 2,0 litres sera muni d’un compresseur volumétrique. Selon le directeur général de Mazda, Akira Marumoto, le SKYACTIV-X réalisera des accélérations comparables à celles du moteur 2,5 litres existant, mais ne consommerait pas plus qu’un moteur de 1,5 litre au diesel!

Ce moteur alimenterait les déclinaisons mieux équipées de la Mazda3. Les versions d’entrée de gamme viendraient avec le 2,5 litres SKYACTIV-G existant, un moteur qui a fait ses preuves en matière de fiabilité et de consommation d’essence. Reste à voir si la bonne vieille boîte manuelle restera dans la gamme.

Nous serons sur place, lors de son dévoilement officiel à Los Angeles, afin de vous en dire davantage, donc restez des nôtres!