Une programmation spéciale pour les 30 ans du Cascades golf à La Prairie

Le Cascades golf a prévu une programmation spéciale en semaine cet été pour souligner son 30e anniversaire.

Les lundis musicaux permettent aux visiteurs d’assister à des performances de chansonniers et de groupes qui interprètent des airs connus dans l’aire familiale devant Les crèmes glacées Jonathan.

Les mardis en folie/mardis thématique sont organisés pour amuser petits et grands. Parmi les thématiques, notons la chasse au trésor, le «beach party», le safari urbain, l’épluchette de blé d’Inde, les farces et attrapes et le «pyjama party».

Les mercredis fluos font replonger les visiteurs dans les années 80, l’époque pendant laquelle le Cascades golf est né.

Des jeudis food truck sont prévus au cours de la saison estivale. Burgers de Déso Burger (18 juillet à partir de 16h), poutines de Belgo (1er août à partir de 16 h), dumplings de Dim Sum (15 août à partir de 16h) et tacos et burritos du L’Gros Luxe (le 29 août à partir de 16h).

Finalement, tous les vendredis en avant-midi jusqu’au 30 août, les adultes paieront le même prix que les enfants.