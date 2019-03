Une rencontre touchante pour les «sœurs de cœur»

Crédit photo : Gravité Média - Jean Laramée

Les amies d’enfance Margot Cambron et Françoise Mondion, qui se sont retrouvées à la résidence La belle époque à La Prairie après 73 ans de séparation, ont renoué le 26 février avec Pauline Rémi, celle avec qui elles formaient un trio sur les bancs d’école.

Suzanne Dumouchel, responsable des loisirs à la résidence La belle époque, a réunis les trois femmes à la Maison de la communauté des Saints noms de Jésus et de Marie à Longueuil, où réside Mme Rémi.

«C’est beaucoup d’émotions d’avoir eu le privilège de vivre cet événement avec elles. C’était magique de les regarder», dit-elle.

Néanmoins, Mme Cambron décrit ces retrouvailles comme «un bonheur triste». Cette dernière a couché sur papier ses souvenirs de ce «moment de joie tout à fait inespéré après que tant d’années se soient écoulées depuis notre séparation à la fin du secondaire».

Elle et Mme Mondion savaient que leur amie, âgée de 91 ans et malade, «était devenue fragile et qu’elle ne pouvait plus suivre une conversation normale».

Malgré tout, les deux femmes espéraient que celle-ci pourrait tout de même les reconnaitre, ce qui n’a pas été le cas.

«Notre chère Pauline est maintenant dans son monde irréel, prononçant des mots sans suite qu’elle articule selon son humeur du moment», constate-t-elle.

Une conversation entre les trois femmes s’est avérée impossible.

«Nous étions tristes de cette réalité, mais quand même heureuses, car nous avons pu lui parler, lui prendre la main, emporter en mémoire son regard, son sourire, et donner ainsi une fin heureuse à une expérience d’amitié débutée il y a si longtemps», poursuit-elle.

Mme Cambron termine en écrivant que «même si la réalité a été difficile à accepter, cette image de notre amitié de jeunesse s’étant quelque peu dissipée est maintenant vue à travers le mirage du souvenir.»

